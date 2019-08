Srpski proizvodi uskoro u Kini (Video)

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović rekao je gostujući na RTS-u da je tokom sastanka sa kineskim zvaničnicima dobio podršku za izvoz srpskog mesa u Kinu ali i ostalih proizvoda poput voća i kukuruza. Posle skoro dve godine pregovora, Srbija bi do kraja godine trebalo da počne izvoz svinjskog mesa u Kinu. Srbija ima kapacitete da ostvari potrebe za izvoz. Ministarstvo će nastaviti i dalje kao i do sada da podržava stočarsku proizvodnju i do poremećaja na tržištu svakako neće doći, istakao je ministar.

Slaviša Rajc