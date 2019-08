Radovi u Železničkoj sve bližI kraju

Do završetka radova na uređenju trotoara Železničke ulice u Rumi, deo te ulice koji se prostire od JNA do glavne je i dalje zatvoren od 7 do 16 časova. Napredak radova je u toku, te se najviše za 5 dana očekuje potpuni završetak ulice. Ono što za sada možemo da vidimo jeste da je veći deo Železničke ulice od JNA do Glavne prekriven behaton kockama. Prema rečima izvođača radova dosad su stavili 400 m behatona na jednoj strani ulice, dok će druga strana biti prekrivena behatonom u naredih nekoliko dana.