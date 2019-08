Obaveštavamo potrošače u naselju Inđija da će usled planskih radova na vodovodnoj mreži, u ponedeljak, 12.08.2019. godine, u periodu od 08 do 13 časova, doći do prekida vodosnabdevanja u Golubinačkoj ulici – deo od ulice Sonje Marinković do železničke pruge.

U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu.

JKP “Vodovod i kanalizacija Inđija JP”