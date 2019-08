Ivan Mladenović iz Šida krenuo je peške na put ka Hilandaru. Do sada je prošao Valjevo i Ljig i uputio se ka Gornjem Milanovcu. Povod pešačenja je pomoć deci oboleloj od raka. Svojim činom on poziva sve ljude da pošalju SMS na broj 7175 sa tekstom 7175 kako bi se pomoglo oboleloj deci, a Ivanu dala moralna podršku da istraje u svom poduhvatu. Ivan svakodnevno prelazi do 40-tak kilometara na putu ka Hilandaru od 17.avgusta kada je krenuo u ovaj poduhvat. Svojim gestom želi da ljude informiše o deci koja se bore protiv raka. Ivan Mladenović javnosti poznat po svojim podvizima na biciklu i putovanjima na udaljene destinacije poput Rusije i Kine ovoga puta menja način avanture. On ide pešice do Svete gore i manastira Hilandar u želji da se što više ljudi informiše o problemima porodica čije se deca leče od raka i njihovim potrebama. Svako ko želi da se pridruži u podvigu avanturiste iz Šida slobodno može to da učini. Pod sloganom “Putovati sporo živeti poutujući“ put Hilandara stigao je za 5 dana do Ljiga a sledeća destinacija ka kojoj ide je Gornji Milanovac. Svi oni koji to žele mogu svoj doprinos da daju slanjem sms poruke na 7175.

Slaviša Rajc