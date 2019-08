Peške do Hilandara

Danas je 3. dan kako šiđanin Ivan Mladenović ide na put ka Hilandaru peške sa humanim ciljem. Podsećamo, on će svakodnevno prelaziti do 40-ak kilometara sa željom da ljude informiše o deci koja se bore protiv raka. Slanjem SMS-a 7175 na 7175 svi zainteresovani pomažu oboleloj deci, a Ivanu daju moralnu podršku da istraje u svom poduhvatu. On je iz Šida krenuo u subotu a do sada je prošao kroz Sremsku Mitrovicu i Šabac.