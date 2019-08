Pre nešto više od deset dana započeti su radovi na asfaltiraranju dela ulice Cara Dusana, od raskrsnice ulica Zmaj Jovina i Vojvođanska pa sve do izlaza iz pomenute ulice prema Ljukovu. Ovi radovi teku planiranom dinamikom i biće završeni kako je u predviđeno u naredne dve do tri nedelje. Za vozače ova deonica je zatvorena, postavljeni su putokazi sa oznakom “Obilaznica” preko naseljenog mesta Jarkovci do naseljenog mesta Ljukovo pa se vozačima savetuje da koriste ovaj alternativni pravac.