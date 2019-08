Krofnijada u Martincima postala je tradicionalna letnja manifestacija. I ove godine biće održana, a zakazana je za deseti avgust. Novina ove godine jeste mesto održavanja. Do sada je to bio prostor školskog dvorišta i balon sale, a sada će to biti renovirana velika sala Doma kulture. Pored krofni kojima će se poslužiti prisutni, biće upriličen kao i ranijih godina kulturno umetnički program koji pripremaju đaci osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” i kulturne sekcije tog sela.