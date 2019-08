Još malo pa u školske klupe

Malo više od dve pune sedmice ostalo je do vraćanja školaraca u školske klupe. Udžbenici su uglavnom već obezbeđeni, a kupovinu školskog pribora najčešće svi obave na kraju. Veliki izdatak to može predstaviti za porodicu, ali za decu, kažu uvek se mora imati dovoljno. Ipak, postoje popusti, akcije…

Neke od cena okvirno uzete su:

RANAC OKO 2000 DINARA

SVESKE A5 OD 20 DO 50 DINARA

SVESKE A4 OD 30 DO 100 DINARA

OLOVKE OD 10 DO 30 DINARA

GUMICE OKO 10 DINARA

DRVENE BOJICE OD 250 DINARA I VIŠE

Sve ipak zavisi od kvaliteta. Za svačiji džep može da se nađe proizvod. A kada su u pitanju udžbenici, oni su spremni već za isporuku. Ono što je u Računovodstvenom birou povoljno jeste mogućnost odloženog plaćanja. Dok prodavci zadovoljno broje pazare, roditelji koji obavljaju kupovinu u poslednjem trenutku pitaju se najčešće, može li na rate?

Aleksandra Plavšić