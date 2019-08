Iz Šida do Hilandara peške

Danas je na put ka Hilandaru i to peške krenuo Siđanin Ivan Mladenovic. Cilj njegovog poduhvata je pre svega human. Na putu ce podsecati da se slanjem odredjene SMS poruke pomaze deci oboleloj od raka.

Mladenovicu je avanturizam u krvi, do sada je javnosti poznat po poduhvatima u kojima je biciklom stizao do Moskve,Pekinga i dr.