Dobra cena paradajza

Iako smo navikli da je uobičajeno da cena paradajza tokom leta – pada to ove godine nije tako. Za sada za kilogram paradajza na pojedinim pijacama traži se i do 150 dinara. Sve to posledica je znatno manjeg roda povrća usled lošijih vremenskih prilika ali i odustajanja pojedinih povrtara da nastave sa proizvodnjom ističu proizvođači. I dok se priča sve više o ceni paradajza njegova berba u plastenicima je intenzivna. Kvaliteta ima ali stručnjaci upozoravaju da se mora obratiti pažnja na pojedine stvari. Između ostalog usled jačeg sunčevog zračenja na plamenjaču ali i na insekte koji mogu da uruše kvalitet roda. Cena omiljenog salatnog povrća u letnjem periodu je visoka za ovaj period godine na šta nisu navikli potrošači ali ni proizvođači. Kako nam je istakao naš sagovornik ovo je jedna od deset godina kada je u pitanju zarada od prodaje. Potražnja je velika a razlog je između ostalog kako navodi i smanjenje površina pod ovom kulturom zbog cene koja je bila nepovoljna protekle proizvodne sezone. Upornost se isplati ističe mladi povrtar. Ne treba odustajati od pojedinih kultura koje možda jedne godine donesu lošiju zaradu ali opet naredne se sve menja baš kao što je to slučaj sada. Nastavak borbe za očuvanje prinosa i kvalitet se nastavlja jer za dobru zaradu potrebno je mnogo truda čuli smo prilikom snimanja priloga.



Slaviša Rajc