Do kraja oktobra tezge na Trgu

Kako je potvrđeno u Agenciji za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, ove godine Trg poljoprivrednika trajaće sve do kraja oktobra. Do tada poljoprivrednici imaju dozvolu za izlaganje na štandovima. To je duže nego prošle godine, sve dok ima sezonnskih proizvoda. Podsećamo, ovo je drugi organizovani trg po redu, a projekat ima za cilj promociju domaćih proizvoda, domaćih proizvođača, kao sigurnih i pouzdanih prodavaca. Smešteni su na Trgu Vojvođanskih brigada, a cene su povoljne i proizvodi sveži.