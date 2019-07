U drugoj polovini leta Mitrovčane očekuje još niz događaja. Između ostalog, to je već u subotu rok žurka benda iz Budimpešte na Žitnom trgu, u organizaciji Centra za kulturu Sirmiumart. Oni su organizatori još jednog događaja izuzetno primamljivog za sugrađane, a to je pokazno plesno veče. Održaće se takođe na Žitnom trgu i to 4.avgusta. od 17 sati igraće se salsa, a onda i Zumba, da bi se od 21h događaj preselio i na Gradsku plažu.