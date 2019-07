Uređenje trotoara u centru

I danas su nastavljeni radovi na uređenju trotoara u strogom centru grada, odnosno u delu Železničke ulice od Glavne do JNA, zbog čega je ovaj deo ulice danas i sutra zatvoren za saobraćaj od ujutru od sedam do 16 časova popodne. Kako je najavio predsednik opštine Ruma Slađan Mančić, ovaj trotoar sa obe strane ulice biće popločan behatonom, a po završetku, radovi se se sele u Orlovićevu ulicu, od Glavne do raskrsnice sa ulicama 15. Maj i 15. Avgust. Nakon ovoga biće uređen i prostor iza Robne kuće. Ukupno je za ovaj projekat iz opštinske kase izdvojen 21 milion dinara,a radovi bi trebalo da se okončaju u narednih mesec dana.