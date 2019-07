Po primeru Privine glave i Bikić dola voda bi trebalo da poteče već tokom ove godine i u Ljubi. U prethodne dve godine Opština Šid je uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uspela da reši pitanje vodosnadbevanja u tri naseljena mesta na teritoriji opštine Šid, a to su Sot, Bikić Do i Privina Glava. To bi moglo da usledi i u Ljubi zajedničkim zalaganjem Opštine i Sekretarijata u ovoj godini.