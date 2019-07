Saopštenje Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije preko Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine i lokalnih samouprava sprovodi akciju suzbijanja komaraca na teritoriji Republike Srbije.

Suzbijanje komaraca je usmereno na eliminisanje larvi i suzbijanje odraslih komaraca. Do sad su na teritoriji republike izvršeni u više navrata biološki i hemijski larvicidni tretmani kao i suzbijanje odraslih komaraca. Suzbijanje se sprovodi kako u naseljenim mestima tako i na rekama, jezerima, kanalima i drugim mestima pogodnim za razvoj komaraca, i to iz vazduha i sa zemlje. Kako bi se brojnost populacije komaraca svela na razumnu meru, suzbijanje komaraca potrebno je sprovoditi sve do oktobra meseca. Građane treba upoznati da se populacija komaraca ne može suzbiti u potpunosti, jer bi to dovelo do ekološke katastrofe s obzirom da se njima hrane mnogobrojne životinje poput lasta, slepih miševa i riba.

Akcija suzbijanja komaraca počela je i ove godine na vreme početkom aprila meseca, i dala je zapažene rezultate, što se može videti i na osnovu zvaničnih rezultata Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“. Iako je registrovano prisustvo komaraca prenosioca virusa Zapadnog Nila, na osnovu podataka Instituta do 1. jula 2019. godine na teritoriji Republike Srbije nisu registrovana oboljevanja od groznice Zapadnog Nila. Iako trenutne vremenske prilike koje izuzetno pogoduju brzom razvoju i razmnožavanju komaraca, što je dovelo da povećanja njihove brojnosti, građani nemaju razloga za brigu, s obzirom da će se sa aktivnostima na suzbijanju nastaviti i u narednom periodu i da Vlada Republike Srbije preko Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca kordiniše aktivnosti.

Beograd

5. jul 2019.godine