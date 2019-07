Radovi kod naplatne stanice

Još uvek traju radovi na pojačanom održavanju državnog puta prvog be reda, na deonici Irig – Ruma, gde se gradi nova kružna raskrsnica kod naplatne stanice Ruma. Izgradnjom ovog kružnog toka, biće poboljšana bezbednost saobraćaja, a za Rumu je ova investicija značajna, zato što će na ovaj način biti olakšan pristup gradu izu pravca Šapca ali i za sve one koji dođu sa autoputa. Radovi su počeli početkom juna, a kako se navodi na sajtu Javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi će se izvoditi do polovine avgusta, odnosno do 15.