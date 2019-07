Od sutra je na snazi obustava saobraćaja između Mačvanske Mitrovice i Zasavice II zbog asfaltiranja puta. Obustava važi do subote u periodu od 8 do 18h. Za to vreme saobraćaj se preusmerava na alternativne pravce. Za hitne službe ova obustava neće važiti. Opširnije pogledajte u “Novostima” Sremske tv.