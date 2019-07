Od 1.jula na teritoriji Srbije moguće je elektronsko upisivanje i razvoda braka. Deo ovog projekta je i Grad Sremska Mitrovica. To znači uštedu vremena, kako za zaposlene matičare tako i za građane. Do kraja godine planira se i upisivanje umrlih lica u maticne knjige. Do kraja godine planira se i elektronsko upisivanje umrlih lica u matične knjige.