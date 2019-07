Nema obolelih od Zapadnog Nila (Video)

Vest u kojoj se navodi da ilegalni migrant u tranzitu na teritoriji Šida oboleo odvirusa Zapadnog Nila nije tačna, jer, kako navode u Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica do danas, odnosnodesetog jula, pooštrenim epidemiološkim nadzorom na teritoriji okruga nisu registrovani slučajevi obolevanja od groznice zapadnog Nila. U saopštenju se dalje dodaje da je sezonski nadzor počeo 1. Juna I da će trajati do prve polovine novembra meseca. Za naše geografskog područje karakteristično je da vektori postaju aktivni u proleće, a period njihove intenzivne aktivnosti je od kraja maja do septembra, ističu u zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica.