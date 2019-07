Mitrovčanin Dražen L. sumnjiči se da je radio za hrvatskog “El Capa”

Mitrovcanin Dražen L. star 46 godina, uhapšen je pod sumnjom da je sa Nevenkom C, državljankom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su prenosili novac za međunarodnu kriminalnu grupu na čijem je čelu Majkl Doković (60) koji se tereti za šverc 600 kilograma kokaina vrednog 18 miliona evra iz Urugvaja u Švajcarsku. Osim za prenos para, kako prenose mediji u regionu Mitrovčanina Dražena L. istaražitelji sumnjiče i da je prodao 11 grama koakaina u Rovinju, i to kao član internacionalnog klana Majkla Dokovića o čijim aktivnostima se vode istarge u više zemalja. Draženu L. i Nevenki C. određen je pritvor do 30 dana, prenose mediji.