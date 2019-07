Kreativne radionice za decu

U sremskomitrovačkoj biblioteci Gligorije Vozarović u periodu od 15. jula do 15. avgusta biće održane Kreativne radionice u Dečjem odeljenju biblioteke. Deca tokom ovih radionica čitaju knjige, crtaju i obilaze najznačajnije znamenitosti u Sremskoj Mitrovici.

Radionice su podeljenje u dve grupe, mlađu za decu uzrasta od pet do devet godina i stariju za decu od 10 do 14 godina. Predviđeno je da obe grupe dva puta nedeljno od 10 do 11 časova učestvuju u njima. Nisu potrebne prethodne prijave učesnika.

Kreativne radionice se organizuju od 1998. godine i, kako kazu organizatori, preko 100 korisnika biblioteke učestvuje u njima.