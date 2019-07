Još i terasa pa da bazen bude prva klasa (Video)

Od početka nove sezone gradskog bazena u Inđiji prošlo je skoro dva meseca,prema rečima nadležnih sve funkcioniše kako treba bez ikakvih problema,tako da je bazen do sad posetilo 35 hiljada kupača,mnogi inđinčani su odlučili da svoje letnje dane provedu upravu na gradskom bazenu,što i ne čudi jer posle njegove rekonstrukcije kao i ubačenih novina on sada zaista i izgleda kao jedan od najboljih u regionu,tako da će se sa tim trendom najverovatnije premaštiti broj posetilaca iz 2017 godine kada je on iznosio 54 hiljade.A na prethodnom održanom Sistemu 48 najavljene su i dodatna ulaganja u vidu rekonstrukcije terase iznad restorana kao i sređivanje sanitarnih čvorova.