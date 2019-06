Park kraljice Marije koji se nalazi kod gradskog stadiona FK Inđija vodi se kao jedan od najlepših u Inđiji. Od nedavno on izgleda još lepše, jer uređeno obeležje Kralju Petru I Velikom Oslobodiocu. Nadležni iz Inđije su pre nekoliko dana uredili stazu do spomenika, a pored su postavljene i cvetne sadnice. Radnici iz Komunalca redovno i održavaju ovaj park, tako da se on vodi i kao jedan od uređenijih u inđijskoj opštini.