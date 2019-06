Izmena rezima saobraćaja

U ponedeljak, 3. juna održava se tradicionalni rumski vašar. Zbog održavanja manifestacije, danas, sutra i na sam dan vašara u periodu od 7 časova do 14 časova određene su izmene u funkcionisanju saobraćaja u Glavnoj ulici od raskrsnice sa Kraljevačkom do Privredničke ulice i od Glavne do Korparske ulice. Takođe vertikalne zapreke, odgovarajuća signalizacija ali i službena lica danas, sutra i u ponedeljak regulisaće saobraćaj i u ulicama Augusta Senoe, 15 Avgusta, Jelenačkoj ulici i u ulici Knjaza Miloša.