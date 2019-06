Most koji spaja Mačvansku Mitrovicu i Salaš Noćajski preko kanala Bogaz koji već 3 godine muči stanovnike ovih naselja do kraja godine trebao bi biti završen, tako su istakli iz Mesne zajednice Mačvanska Mitrovica. Postojeći most preko Bogaza je u izuzetno lošem stanju i nije bezbedan za prelaz vozila a preko njega je dozvoljen prelaz samo pešacima i biciklistima.