Besplatni pregledi u selima

Od danas pa do 11. jula stanovnici rumskih sela imaće priliku da besplatno obave preventivne preglede u organizaciji Centra za prevenciju Doma zdravlja Ruma. Kako je najavljeno, zainteresovani građani imaće priliku da u terminu od 8 do 11 časova provere krvi pritisak, šećer u krvi, skrining na depresiju, izmere gustinu kostiju. Pacijentkinje starosti od 50 do 69 godina imaće priliku da zakažu mamografiju, kao i ginekološki pregled. Danas je ova akcija održana u Hrtkovcima, u četvrtak se nastavlja u Grabovcima. Idućeg utorka preventivni pregledi biće održani u Vitojevcima, a u 27. Juna u Klenku. Tokom jula, akcije su planirane u Vognju, Stejanovcima, Pavlovcima i Donjim Petrovcima.