Vožnju na putevuima treba prilagoditi važećim vremenskim uslovima. Tako je ekipa Sremske TV danas na autoputu od Sremske Mitrovice do Šida zabeležila blago sletanje sa puta teretnog motornog vozila. Kako je tokom dana u intervalima prisutna kiša putevi su vlažni što usled neprilagođene brzine može dovesti do proklizavanja vozila i dovesti do neželjenih posledica za sve učesnike u saobraćaju. Na sreću slučaj koji smo zabeležili nije prouzrokovao sudar.