Nedimović: Svi smo u pripravnosti

U popodnevnim satima očekuje se veliko nevreme u celoj Srbiji, prenose pojedini mediji. Konstantno se prati meteorološka situacija i napominje da se najveći udar očekuje danas popodne od 17 sati, do sutra do podne kada će pasati najviše kiše. U Sremskoj Mitrovici preduzimaju sve mere da se ne ponovi 2014.godine. Zbog obilne kiše, koja će padati do petka ujutru, stepen pripravnosti podignut je na najviši nivo, a uvedeno je danonoćno dezurstvo, rekao je jutros za televiziju za nacionalnom frekfencijom ministar Branislav Nedimović.

“Narednih dana pašće velika količina kiše, ali situacija nije takva kao što je bila pre pet godina. Takođe, naši sistemi su u mnogo boljoj funkciji nego 2014. Za pet godina imali smo 500 različitih gradilišta, gde smo radili na unapređenju sistema, a rešene su i najurgentnije tačke. Mogu da kažem da se 2014. sigurno neće ponoviti. Dovoljno smo mi lekcija tada naučili. Koga su zmije ujedale, i guštera se boji” – dodaje Nedimović.

Ministar ističe da osim eventualnih problema na bujičnim tokovima ne očekuje druge ozbiljnije probleme.

“Sva vodoprivredna preduzeća sa prostora Vojvodine i zapadne Srbije stavljena su u najviši stepen pripravnosti i obezbeđeni su i mehanizacija i ljudstvo, kao i dovoljna količina materijala za saniranje određenih tačaka gde bude bilo problema. Magacini su puni, sve je pripremljeno, i gorivo, i džakovi, i pesak. Sve je u punom kapacitetu” – navodi ministar.

Republički hidrometeorološki zavod ponovio je upozorenje da se u našoj zemlji od danas do petka očekuje velika količina padavina. Za ukupno pet dana, na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima zemlje od 80 do 120, na istoku i jugoistoku od 40 do 80 litara po kvadratnom metru.

Ministar Nedimović ističe da je u kontaktu sa kolegama iz okruženja, kao i da je juče razgovarao sa Borisom Pašalićem, ministrom poljoprivrede Republike Srpske.

“Imamo punu koordinaciju kad je reč o protoku informacija” – dodaje Nedimović.