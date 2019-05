Krediti za poljoprivrednike u najavi

Opština Irig rasposala je javni poziv bankama koje su zainteresovane za

kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivednih gazdinstava na teritoriji Opštine Irig, uz učešće lokalne samouprave subvencionisanjem dela kamate na kredite. Krediti će biti namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u aktivnom statusu, a sredstva za koja će moći da konkurišu kreću se u domenu od sto hiljada do 250 hiljada dinara. Kako je precizirano, Opština Irig će subvencionisati kamatu u iznosu od 10 odsto, dok će ostatak kamate platiti sam korisnik kredita. Subvencije za kamatu Opština Irig davaće do utroška sredstava, a

najkasnije do kraja avgusta.