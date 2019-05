27.maja u Kulturnom centru Inđija na repertoaru naći će se novi akcioni hit

film "Džon Vik 3" sa početkom od 20:30 časova. U novom nastavku hita iz 2014. godine, legendarni plaćeni ubica John Wick beži zbog dva razloga. Love ga jer je raspisana poternica od 14 miliona dolara i zato što je prekršio osnovno pravilo hotela Continental, a to je Ne ubij u hotelu. Ne samo to, već je žrtva bila član društva koje je naručilo Wickovu smrt, pa su stoga sve ubice sveta Wicku za petama.Karte su u prodaji svakog dana od 16:00 do 20:00 časova a cena ulaznice iznosiće 250 dinara.