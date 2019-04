Povodom nemilog događaja na laćaračkom groblju kada je došlo do greške zaposlenih u pogrebnom sektoru i zamenjeni su poklopci sanduka za pokojnike, oglasilo se nadležno preduzeće JKP “Komunalije”, koje je uputilo izvinjenje porodici preminulog koji su primetili da je došlo do greške. Situacija koja je nastala je odmah rešena, te nije došlo do većeg problema, a odgovorni će biti sankcionisani rekao je direktor Komunalija, rekavši da saoseća sa bolom porodice.