Još tri dana do kraja zvanične sezone grejanja. U Sremskoj Mitrovici postoji i mogućnost da će grejanje biti produženo kako je to slučaj bio i narednih godina kada je nadležno preduzeće izlazilo u susret korisnicima zbog niskih temperatura, međutim to za sada nije zvanično rešenje. Iduće sedmice najavljena je konferencija za medije kada će se znati svi detalji o toj temi, ali će se govoriti i o rezultatima ove sezone i njenom toku.