Dom zdravlja Šid u nedelju 7 aprila organizuje besplatne preventivne preglede za sve građane. Svi koji to žele mogu da obave analize EKG, krvog pritiska kao i šećera u krvi. Preventivni pregledi podrazumevaju i pacijente koji imaju zdravstveno osiguranje kao i lica koja to nemaju a termin za ovu mogućnost je predviđen u periodu od 8 do 14 časova.