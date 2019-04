Kako je za nasu televiziju potvrdio ministar Branislav Nedimović sve zaostale subvencije poljoprivrednicima iz Opštine Pećinci su isplaćene. Podsecamo, on je to obećanje, doduše kao krajnji rok je naveo 25. april dao u prvoj polovini aprila kada je bio u radnoj poseti Simanovcima. Prvih dana maja očekuje se d ce biti isplaćemo 97% podnetih subvencija. Svi koji imaju pravo na subvencije po hektaru i za gorivo zahteve mogu podneti još uvek, a najkasnije do 30.aprila, podsetio je Nedimović.