Preko dve hiljade Mitrovčana prisustvovaće današnjem narodnom skupu u Beogradu. Većina njih odlazi organizovano, autobusima, ali nije mali broj ni onih koji će svojim automobilima tokom dana krenuti ka prestonici.

Iz GO SNS-a u Mitrovici kažu da se radi o najmasovnijem odlasku sugrađana na neki skup koji se organizuje izvan Mitrovice i da to pokazuje da su Mitrovčani uz predsednika Aleksandra Vučića i politiku koju on vodi.