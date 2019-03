Vučić u Sremu obećao još 18 novih fabrika (Video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru kampanje “Budućnost Srbije” u svom centralnom obraćanju građanima Srema večeras je iz Sremske Mitrovice poručio da mogu da računaju na još intenzivniju podršku pre svega u pogledu privrednog razvoja kraja. Obećao je 18 novih fabrika u Sremu. Biće ulaganja u nove saobraćajnice, gradiće se put Ruma- Sabac -Loznica, kao i krak novog auto puta prema Republici Srpskoj. U ovom teškom trenutku za srpski živalj na Kosovu važno je očuvati mir, poručio je Vučić. On je istakao da ljudi treba da podržavaju one koji su posvećeni poslu, a ne one koji obećavaju. Osim Vučića okupljenim građanima koji su iz svih krajeva Srema došli u Sremsku Mitrovicu obratili su se i predsednik Vlade Vojvodine Igor Mirović I predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.