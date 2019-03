Prva faza pri kraju

Prva faza radova koja podrazumeva asfaltiranje biciklističke staze od Mačvanske Mitrovice do Zasavice 2 će biti gotova do kraja ove radne nedelje. Druga faza se sastoji od asfaltiranja staze dužine preko 1000m od Zasavice II do Zasavice I. Projekat pod nazivom “Razvoj cikloturizma na teritoriji Sremskog okruga povezivanjem urbanih gradskih područja sa teritorijom zaštićenih prirodnih dobara”. Projekat je finansiran od strane Grada Sremska Mitrovica, Pokrajinskog sekretarijata za priveedu i turizam, Ministarstva trgovine, turizma, i telekomunikacija i SDC-a.