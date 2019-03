Odluka o izmeni radnog vremena

Na sednici Skupštine grada Sremske Mitrovice između ostalog usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Sremska Mitrovica gde je donešena odluka da će oni objekti koji prodaju hranu i piće će morati da svoje objekte zatvore u periodu od 1 čas do 5 časova vikendom, odnosno od 24 časa do 5 časova ujutru radnim danima. Ovu inicijativu podržao je pre svega gradonačelnik grada,kako se okupljanje nakon izlaska iz ugostiteljskih objekata ne bi događala obzirom da tu dolazi do tuča, narušavanja javnog reda i mira smatra se da je to dobro za bezbednost svih građana grada Sremske Mitrovice.