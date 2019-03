Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ”Rumska petlja” u Rumi i Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu srednu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije ”Rumska petlja” u Rumi trajaće 30 dana i to od 20.marta 2019. godine do 19 aprila 2019.godine, svakog dana od 8 do 13 časova u prostorijama Javnog urbanističkog preduzeća ”Plan” Ruma.