Javna rasprava o naknadama

Opštinsko veće opštine Šid, na predlog Oštinske uprave, donelo je Odluku o organizovanju javne rasprave o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Opštine. Javna rasprava je u toku i trajaće 20 dana do 10.aprila do 15:00 časova. Tekst Nacrta Odluke nalazi se na oglasnoj tabli opštine, mesnih zajednica i zvaničnom sajtu. Sva zainteresovana lica mogu svoje predloge, sugestije i mišnjelja na Nacrt Odluke, dostaviti u pisanom obliku preko pošte ili lično na adresu: Opštinska uprava opštine Šid, soba broj 9, Karađorđeva broj 2, najkasnije do 10.aprila do 15,00 časova, ili u elektronskoj formi na adresu kabinetsid@mts.rs.