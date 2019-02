Manja potražnja za pšenicom i kukuruzom u odnosu na ponudu krajem ove nedelje ukazuje na pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pšenica se kretala cenovnom okviru od 22,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a. Početkom nedelje kukuruz je trgovan po cenama od 16,10 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje kupci su bili na nižim cenama, te se žuto zrno trgovalo po 15,70 din/kg bez PDV-asa vlagom do 14,5%. Ovo ukazuje na pad cena ove žitarice. Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu.