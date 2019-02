Ko je čovek koji je skočio sa mosta u Savu?

Sremska televizija je danas došla do nezvaničnih informacija o čoveku koji je, kako se sumnja skočio sa teretnog mosta u reku Savu. Postoji mogućnost da je to Ivan S. rođen 1977.godine iz naselja Blok B u Sremskoj Mitrovici. Njegov nestanak tokom vikenda policiji je prijavila porodica, rekao nam je u telefeonskom razgovoru njegov brat Igor. On sumnja da je Ivan S. skočio sa mosta. Poslednji put je viđen u subotu u jutarnjim satima, a incident na mostu se dogodio istog dana. Policija nam je potvrdila da je prijavljen nestanak muskaraca, ali pozivajući se na odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne sapoštavaju se drugi detalji. Da li su ova dva slučaja povezana utvrdiće istraga, a mi ćemo nastaviti da pratimo situaciju.