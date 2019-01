Zakup sredinom meseca

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Šid bio je do danas do 12 sati. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine Šid kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Javna nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta za Opštinu Šid, održaće se od 16.,17. i 18.januara. o tome opširnije razgovaramo i u novom izdanju emisije “Paor” koja se na programu Sremske tv emituje u nedelju od 13:30 časova.