Kako bi se postigla ušteda električne energije,nadležni iz JP “Indjija put” su u prethodnom periodu vršili zamenu živinih sijalica natrijumovim. Do sada je završeno oko 60 posto tog posla, a procenjuje se da će do kraja 2019.godine sve sijalice biti zamenjene štedljivim. Računi za javnu rasvetu na godišnjem nivou kreću se od 35 do 40 miliona dinara,a do kraja ove godine očekuje se da će ušteda iznostiti i do 8 miliona.