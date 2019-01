Počinje škola klizanja

Za 19 dana rada Inđijskog klizališta prošlo je blizu 5 hiljada klizača kroz gradsko klizalište, što je više nego prethodnih godina. Početkom rada osnovnih škola, počeće sa radom i škola klizanja, koja će raditi svakodnevno od 10 do 12 časova, tako da će svi učenici i deca imati priliku da prođu kroz obuku i program klizanja. Klizalište će raditi do 1.februara, a ako vremenski

uslovi to budu dozvoljavali rad klizališta biće produžen do 15. februara.