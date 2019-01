Vozovi na relaciji Beograd – Novi Sad od sutra biće ukinuti, a razlog za to su obimni infrastrukturni radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Subotice. Prema rečima nadležnih, na deonici od Stare Pazove do Novog Sada izvode se naintenzivniji radovi na ovoj pruzi.