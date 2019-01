Nova pravila za gazdinstva

Na snagu stupio Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva. U skladu sa tim pravilnikom predviđen je upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije u periodu od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, kada se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru. Davanjem neistinitih podataka prilikom registracije i obnove poljoprivrednih gazdinstava, a koji se tiču obradivih površina zemljišta, gazdinstva će snositi posledice prelaskom u pasivan status gazdinstva. Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu dođe do promene biljne strukture nakon 30. aprila, izmene iste u registru poljoprivrednih gazdinstva mogu se izvršiti do 31. maja tekuće godine. Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu dođe do promene podataka u prijavljenim površinama nakon 30. aprila, izmene istih u registru poljoprivrednih gazdinstava mogu se izvršiti u periodu od 1. jula do 30. septembra tekuće godine.