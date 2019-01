Klizalište otvoreno do sredine Februara

Glavna zimska atrakcija, klizalište na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici biće otvoreno za sve zainteresovane posetioce najkasnije do 15. Februara. Naravno, treba uzeti u obzir da oprema kao i sam led na klizalistu moze da podnese temperature do 10 stepeni te je u slučaju temperatura iznad pomenutih moguće privremeno zatvaranje jer bi led mogao da počne da se topi, kažu organizatori ove ledene atrakcije. Podsećamo, klizalište se nalazi u samom centru grada od sredine decembra i predstavlja, pored estetski lepog prizora, i vid rekreacije za mlade, ali I one starije.