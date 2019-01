Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju najradosniji hrišćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista. To je praznik dece i roditeljstva i kao takav obeležava se najlepšim verskim običajima, od ranog jutarnjeg polaska po badnjak pa do Badnje večeri u kojoj se badnjak pali i to najčešće uz reči “koliko iskrica toliko srećica, koliko varnica toliko parica, zdravlja…”