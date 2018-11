U Svečanoj sali Matice srpske, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se na naučnom skupu “Srbi u Ugarskoj 1848-1918: od Majske do Velike narodne skupštine“. “Dva velika događaja, Majska skupština i Velika narodna skupština, međaši su, ali i svedoci celokupne naše istorije i borbe našeg naroda za identitet i slobodu“, ocenio je na današnjem naučnom skupu “Srbi u Ugarskoj 1848-1918: od Majske do Velike narodne skupštine“ u Matici srpskoj, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović. Epilog tog vremena i te istrajne borbe, dodao je on, je Velika narodna skupština održana u Novom Sadu, kada su pobedila načela jednakosti i ravnopravnosti.